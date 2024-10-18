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У полку "Азов" потрібні механіки-водії — платитимуть до 125 тисяч гривень

18 жовтня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-водіям медичного пункту
Військовий механік-водій. Фото ілюстративне: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які проводитимуть медичні еквакуації. Йдеться про механіків-водіїв медичного пункту.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 15 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-водія медичного пункту в полку "Азов"

Механік-водій медичного пункту має проводити медичні евакуації особового складу гусеничною технікою, контролювати технічний стан гусеничної техніки та здійснювати її дрібний ремонт.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, що мають водійські права категорії В або С, щонайменше три роки досвіду водіння та досвід управління гусеничною технікою. Від фахівців очікують готовності проходити  курси підготовки-бійців рятувальників разом із медичним екіпажем, вчитися працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами. Щоб обійняти посаду, потрібно вміти швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення, вміло керувати технікою незалежно від пори року та часу доби.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Мінімальна зарплата в полку "Азов" становить 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає інструкторів із тактичної медицини. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати провайдерські навички рівня СМС і знати міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

Також у полку бракує автоелектриків. На роботу запрошують фахівців, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.

медики полк "Азов" водії евакуація Нацгвардія робота

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