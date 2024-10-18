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В полку "Азов" нужны механики-водители — будут платить до 125 тысяч гривен

18 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает механикам-водителям медицинского пункта
Военный механик-водитель. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут проводить медицинские эквакуации. Речь идет о механиках-водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 15 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-водителя медицинского пункта в полку "Азов"

Механик-водитель медицинского пункта должен проводить медицинские эвакуации личного состава гусеничной техникой, контролировать техническое состояние гусеничной техники и производить ее мелкий ремонт.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют водительские права категории В или С, не менее трех лет опыта вождения и опыта управления гусеничной техникой. От специалистов ожидают готовности проходить курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем, учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами. Чтобы занять должность, нужно уметь быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения, умело управлять техникой независимо от времени года и времени.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Минимальная зарплата в полку "Азов" составляет 25 тысяч гривен, а при выполнении задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет инструкторов по тактической медицине. Чтобы занять эту должность, нужно иметь провайдерские навыки уровня СМС и знать международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

Также в полку не хватает автоэлектриков. На работу приглашают специалистов, которые умеют самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

медики полк "Азов" водители эвакуация Нацгвардия работа

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