Создание новых корпусов в Нацгвардии — кто их возглавит

Денис "Редис" Прокопенко. Фото: www.azov.pro

Национальная гвардия создала два корпуса, чтобы улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. Их возглавят командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Об этом сообщили на сайте НГУ во вторник, 15 апреля.

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Корпуса в Нацгвардии

"Национальная гвардия создала два корпуса, это часть общей реформы, в рамках которой Вооруженные силы Украины переходят от временных органов управления войсками — оперативно-тактических группировок и тактических групп к корпусной системе", — рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Он считает, чтобы задачи выполняли более эффективно, необходимо, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал командиров бригад, а они его. Знал и понимал состояние дел и специфику своих подразделений, имеющихся сил и средств.

Возглавят эти корпуса Денис Прокопенко и Игорь Оболенский. По словам Пивненко, они опытные командиры и имеют авторитет не только в НГУ, но и в Вооруженных силах.

"Процессы продолжаются. Все штаты согласованы, все распределения сделаны. Армейские корпуса будут иметь собственные штабы, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения, что повысит их самостоятельность в выполнении боевых задач без необходимости постоянного привлечения высшего командования на таких этапах. Корпусная структура распределяет нагрузку между командованиями разных уровней", — подчеркнул командующий Нацгвардии.

Что говорит "Редис"

В соцсетей Денис Прокопенко сообщил, что именно "Азов" первым в Украине начал внедрять стандарты НАТО в подготовку личного состава, организации работы штабов, планирования операций и управления войсками в ходе боевых действий.

"Редис" напомнил, что российский диктатор Владимир Путин боится "азовцев" и неоднократно упоминает о них в своих обращениях.

Напомним, в начале февраля Зеленский утвердил новую корпусную систему организации ВСУ.

Уже через несколько недель главнокомандующий Сырский сообщил, что в ВСУ создали уже 5 корпусов.

В то же время Максим Жорин выразил надежду, что военное руководство учтет все предыдущие ошибки, связанные с подобной реформой.