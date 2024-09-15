Українці в Польщі — за кордоном живуть 300 тисяч чоловіків мобілізаційного віку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Станом на зараз у Польщі проживає близько 300 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном перебуває близько мільйона українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії.

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Сибіга розповів, що наразі українська сторона разом з польськими колегами активно працює над проєктом з підготовки у Польщі військового підрозділу, який формуватиметься з українських добровольців, а саме громадян України, що проживають за кордоном.

"Цей проєкт, мені здається, буде дуже важливий з погляду, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, у Польщі сьогодні проживає близько 300 тисяч громадян-чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном — близько мільйона. І це теж про справедливість", — сказав міністр.

За його словами, захищати свою країну — обов'язок всіх громадян, незалежно від місця перебування.

Крім того, Сибіга додав, що МЗС України працює з європейськими партнерами з метою створення належних умов та впровадження ініціатив, які сприятимуть поверненню українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", — зауважив очільник МЗС.

Позиція Польщі

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав припинити виплачувати допомогу українським біженцям, адже це знижує мобілізаційний потенціал України. За його словами, наразі Україні потрібен новий закон про мобілізацію та багато військової техніки, а не додаткова допомога українцям за кордоном.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану до польської системи. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", — наголосив міністр.