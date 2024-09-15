Украинцы в Польше — за границей живут 300 тысяч мужчин мобилизационного возраста

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

В настоящее время в Польше проживает около 300 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста. Всего за границей находится около миллиона украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на конференции Ялтинской европейской стратегии.

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Сибига рассказал, что украинская сторона вместе с польскими коллегами активно работают над проектом по подготовке в Польше военного подразделения, который будет формироваться из украинских добровольцев, а именно граждан Украины, проживающих за границей.

"Этот проект, мне кажется, будет очень важен с точки зрения, в частности, и усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, по оценкам украинской стороны, в Польше сегодня проживает около 300 тысяч граждан-мужчин мобилизационного возраста. Всего за границей — около миллиона. И это тоже о справедливости", — сказал министр.

По его словам, защищать свою страну — обязанность всех граждан, независимо от места пребывания.

Кроме того, Сибига добавил, что МИД Украины работает с европейскими партнерами с целью создания надлежащих условий и внедрения инициатив, которые будут способствовать возвращению украинцев, выехавших за границу в результате полномасштабного вторжения России.

"Сейчас ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть в повестке дня", — отметил глава МИД.

Позиция Польши

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал прекратить выплачивать помощь украинским беженцам, ведь это снижает мобилизационный потенциал Украины. По его словам, сейчас Украине нужен новый закон о мобилизации и военной технике, а не дополнительная помощь украинцам за границей.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — подчеркнул министр.