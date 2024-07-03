Посвідчення ветерана в Дії — скільки українців скористалися послугою

У Мінцифри повідомили, скільки посвідчень ветерана уже згенерували в Дії
Понад 200 тисяч українців вже згенерували посвідчення ветерана в застосунку "Дія". Громадянам можна не носити документ в кишені, а користуватися цифровим.
Про це повідомила пресслужба "Дії" у Telegram у середу, 3 червня.
Посвідчення ветерана в "Дії"
"Місяць відтоді, як захисники, захисниці та члени їхніх сімей носять посвідчення ветерана в застосунку, а не в кишені. І користуються цифровим документом у будь-яких життєвих ситуаціях — від оформлення іпотеки до отримання будь-яких соціальних, медичних послуг", — йдеться у повідомленні.
Незабаром ветерани та їхні родини зможуть отримувати лише електронні посвідчення, а паперові — за бажанням. Такі зміни були недавно підтримані Урядом і зараз очікують затвердження Парламентом.
Документ можна додати в "Дію", якщо ви:
- Учасник бойових дій;
- людина з інвалідністю внаслідок війни;
- учасник війни;
- постраждалий учасник Революції гідності;
- член сім’ї загиблого ветерана війни;
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Нагадаємо, Кабмін дозволив надсилати штрафи за адміністративні правопорушення в "Дію". Через цей же додаток їх можна буде сплачувати.
Також рідні полонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу. Мета впровадження нового сервісу — захист від шахрайства, спаму та викрадення особистих даних.
Читайте Новини.LIVE!