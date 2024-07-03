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У Мінцифри повідомили, скільки посвідчень ветерана уже згенерували в Дії

3 липня 2024 12:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посвідчення ветерана в Дії — скільки українців скористалися послугою
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Понад 200 тисяч українців вже згенерували посвідчення ветерана в застосунку "Дія". Громадянам можна не носити документ в кишені, а користуватися цифровим.

Про це повідомила пресслужба "Дії" у Telegram у середу, 3 червня. 

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Посвідчення ветерана в "Дії"

"Місяць відтоді, як захисники, захисниці та члени їхніх сімей носять посвідчення ветерана в застосунку, а не в кишені. І користуються цифровим документом у будь-яких життєвих ситуаціях — від оформлення іпотеки до отримання будь-яких соціальних, медичних послуг", — йдеться у повідомленні.

Незабаром ветерани та їхні родини зможуть отримувати лише електронні посвідчення, а паперові — за бажанням. Такі зміни були недавно підтримані Урядом і зараз очікують затвердження Парламентом.

Документ можна додати в "Дію", якщо ви: 

  • Учасник бойових дій;
  • людина з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни; 
  • постраждалий  учасник Революції гідності; 
  • член сім’ї загиблого ветерана війни;
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
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Допис пресслужби "Дії". Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабмін дозволив надсилати штрафи за адміністративні правопорушення в "Дію". Через цей же додаток їх можна буде сплачувати.

Також рідні полонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу. Мета впровадження нового сервісу — захист від шахрайства, спаму та викрадення особистих даних. 

українці Україна Мінцифри ветерани Дія документи посвідчення

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