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В Минцифры сообщили, сколько удостоверений ветерана уже сгенерировали в Дії

3 июля 2024 12:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удостоверение ветерана в Дії — сколько украинцев воспользовались услугой
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Более 200 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в приложении "Дія". Гражданам можно не носить документ в кармане, а пользоваться цифровым.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в Telegram в среду, 3 июня.

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Удостоверение ветерана в "Дії"

"Месяц с тех пор, как защитники, защитницы и члены их семей носят удостоверение ветерана в приложении, а не в кармане. И пользуются цифровым документом в любых жизненных ситуациях — от оформления ипотеки до получения любых социальных, медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Вскоре ветераны и их семьи смогут получать только электронные удостоверения, а бумажные — по желанию. Такие изменения были недавно поддержаны Правительством и сейчас ожидают утверждения Парламентом.

Документ можно добавить в "Дії", если вы:

  • Участник боевых действий;
  • человек с инвалидностью в результате войны;
  • участник войны;
  • пострадавший участник Революции достоинства;
  • член семьи погибшего ветерана войны;
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
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Пост пресс-службы "Дії". Фото: скриншот

Напомним, Кабмин разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дію". Через это же приложение их можно будет оплачивать.

Также родные пленных будут получать у "Дії" уведомления от Координационного штаба. Цель внедрения нового сервиса — защита от мошенничества, спама и похищения личных данных.

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