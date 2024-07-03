Удостоверение ветерана в Дії — сколько украинцев воспользовались услугой

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Более 200 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в приложении "Дія". Гражданам можно не носить документ в кармане, а пользоваться цифровым.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в Telegram в среду, 3 июня.

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Удостоверение ветерана в "Дії"

"Месяц с тех пор, как защитники, защитницы и члены их семей носят удостоверение ветерана в приложении, а не в кармане. И пользуются цифровым документом в любых жизненных ситуациях — от оформления ипотеки до получения любых социальных, медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Вскоре ветераны и их семьи смогут получать только электронные удостоверения, а бумажные — по желанию. Такие изменения были недавно поддержаны Правительством и сейчас ожидают утверждения Парламентом.

Документ можно добавить в "Дії", если вы:

Участник боевых действий;

человек с инвалидностью в результате войны;

участник войны;

пострадавший участник Революции достоинства;

член семьи погибшего ветерана войны;

член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Пост пресс-службы "Дії". Фото: скриншот

Напомним, Кабмин разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дію". Через это же приложение их можно будет оплачивать.

Также родные пленных будут получать у "Дії" уведомления от Координационного штаба. Цель внедрения нового сервиса — защита от мошенничества, спама и похищения личных данных.