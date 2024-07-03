Удостоверение ветерана в Дії — сколько украинцев воспользовались услугой

В Минцифры сообщили, сколько удостоверений ветерана уже сгенерировали в Дії
Более 200 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в приложении "Дія". Гражданам можно не носить документ в кармане, а пользоваться цифровым.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в Telegram в среду, 3 июня.
Удостоверение ветерана в "Дії"
"Месяц с тех пор, как защитники, защитницы и члены их семей носят удостоверение ветерана в приложении, а не в кармане. И пользуются цифровым документом в любых жизненных ситуациях — от оформления ипотеки до получения любых социальных, медицинских услуг", — говорится в сообщении.
Вскоре ветераны и их семьи смогут получать только электронные удостоверения, а бумажные — по желанию. Такие изменения были недавно поддержаны Правительством и сейчас ожидают утверждения Парламентом.
Документ можно добавить в "Дії", если вы:
- Участник боевых действий;
- человек с инвалидностью в результате войны;
- участник войны;
- пострадавший участник Революции достоинства;
- член семьи погибшего ветерана войны;
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Напомним, Кабмин разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дію". Через это же приложение их можно будет оплачивать.
Также родные пленных будут получать у "Дії" уведомления от Координационного штаба. Цель внедрения нового сервиса — защита от мошенничества, спама и похищения личных данных.
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