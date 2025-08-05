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У Міноборони затвердили новий зразок камуфляжу для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:59
Новий зразок камуфляжу для ЗСУ — який вигляд матиме
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

В Збройних силах України з'явиться новий варіант камуфляжу. Однак він буде додатковим, а не замість звичного "пікселя".

Про це інформує пресслужба Міноборони України у вівторок, 5 серпня.

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Новий зразок камуфляжу для ЗСУ. Фото: МОУ

В ЗСУ з’явиться новий зразок камуфляжу

У відповідь на запити військових, будуть закуплені пробні партії речового майна у новому маскувальному малюнку.

Ще в червні 2025 року Міністерство оборони України на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель") на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів — "олива", "койот" чи ММ-16Ф.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) "Тканини бавовняні та змішані", яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт", — пояснив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

В оборонному відомстві зазначили, що таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням. А також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття в подібних кольорових патернах.

Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані постачання обмеженого обсягу — по 20 000 одиниць. У міністерстві пояснили, що такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні вирішили змінити камуфляж для військовослужбовців.

Раніше Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд може мати форма українських військових у майбутньому.

Міноборони ЗСУ військові війна в Україні військовий одяг
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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