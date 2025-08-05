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В Минобороны утвердили новый образец камуфляжа для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 10:59
Новый образец камуфляжа для ВСУ — как будет выглядеть
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Вооруженных силах Украины появится новый вариант камуфляжа. Однако он будет дополнительным, а не вместо привычного "пикселя".

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины во вторник, 5 августа.

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Новый образец камуфляжа для ВСУ. Фото: МОУ

В ВСУ появится новый образец камуфляжа

В ответ на запросы военных, будут закуплены пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке.

Еще в июне 2025 года Министерство обороны Украины на запрос Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества. Уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам — "олива", "койот" или ММ-16Ф.

Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) уже утвердило обновленную Техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) "Ткани хлопчатобумажные и смешанные", которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25. На сегодня от производителей (поставщиков) в ЦУРМЗ уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.

"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет", — объяснил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

В оборонном ведомстве отметили, что таким образом введение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением. А также расширит возможности для производителей, которые уже имеют технологические решения для печати и пошива в подобных цветных паттернах.

Закупочное агентство Минобороны "ДОТ" уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема — по 20 000 единиц. В министерстве объяснили, что такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

Недавно мы сообщали, что в Украине решили изменить камуфляж для военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как может выглядеть форма украинских военных в будущем.

Минобороны ВСУ военные война в Украине военная одежда
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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