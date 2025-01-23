Уже 60% военных, которые ушли в СЗЧ, восстановились на службе

Приложение "Армія+". Фото: скриншот из видео

В Украине продлили срок возвращения военнослужащих после самовольного оставления части до 1 марта 2025 года. Сейчас около 60% из таких военных полностью восстановились на службе или в процессе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Возвращение из СЗЧ

"Около 60% тех, кто проявил желание служить дальше и подали рапорт в "Армія+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в приложении можно создать соответствующий рапорт за пять минут, а каждый этап сопровождается оповещениями с подсказками.

Также к нему можно прикрепить рекомендательное письмо от части, где военный желает служить дальше, чтобы об этом знала ВСП. Далее также в "Армія+" можно подать рапорт на смену места службы.

Скриншот поста Минобороны

Ранее нардеп Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE заявила, что военные иногда используют СЗЧ, чтобы перевестись в желаемую часть.

А командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий сказал, что существует много причин СЗЧ.