Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минобороны рассказали о самом непопулярном способе обновления данных arrow

В Минобороны рассказали о самом непопулярном способе обновления данных

18 июня 2024 07:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Через мобильное приложение Резерв+ военно-учетные данные обновили 1,5 млн украинцев
Мужчина держит в руке смартфон с приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В мобильном приложении "Резерв+" военно-учетные данные обновили уже 1,5 миллиона украинцев. Эта программа — пока самый удобный и популярный способ обновления персональной информации.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Услугами ТЦК военнообязанные пользуются неохотно

Также граждане обращаются в Центры предоставления административных услуг. Таким образом, свои данные обновили более 230 тысяч военнообязанных. В то же время лично посетили ТЦК всего 208 тысяч человек.

В МОУ говорят, что цифровые инструменты помогают обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК.

Обновление данных за границей

Приложение "Резерв+" пользуется спросом и за границей. Наиболее активно обновляют данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

Военные напоминают, что все мужчины с 18 до 60 лет должны предоставить информацию о себе до 16 июля.

Ранее в Минобороны заявили, что приложение "Резерв+" может заменить военный билет, когда в нем появится функция генерирования QR-кода. Также в оборонном ведомстве заверили: утечка данных из "Резерва+" невозможна, поскольку программа не хранит данные, а лишь использует информацию из государственного реестра военнообязанных "Оберіг".

приложение
мобилизация
война
военный учет
резерв
ТЦК и СП
военнообязанные
ЦПАУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор