Через мобильное приложение Резерв+ военно-учетные данные обновили 1,5 млн украинцев

Мужчина держит в руке смартфон с приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мобильном приложении "Резерв+" военно-учетные данные обновили уже 1,5 миллиона украинцев. Эта программа — пока самый удобный и популярный способ обновления персональной информации.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

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Также граждане обращаются в Центры предоставления административных услуг. Таким образом, свои данные обновили более 230 тысяч военнообязанных. В то же время лично посетили ТЦК всего 208 тысяч человек.

В МОУ говорят, что цифровые инструменты помогают обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК.

Обновление данных за границей

Приложение "Резерв+" пользуется спросом и за границей. Наиболее активно обновляют данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

Военные напоминают, что все мужчины с 18 до 60 лет должны предоставить информацию о себе до 16 июля.

Ранее в Минобороны заявили, что приложение "Резерв+" может заменить военный билет, когда в нем появится функция генерирования QR-кода. Также в оборонном ведомстве заверили: утечка данных из "Резерва+" невозможна, поскольку программа не хранит данные, а лишь использует информацию из государственного реестра военнообязанных "Оберіг".