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В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанных

27 февраля 2024 11:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Электронный кабинет военнообязанных – когда заработает
Заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как Президент Владимир Зеленский подпишет закон о мобилизации, принятый Верховной Радой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью изданию Forbes Украина во вторник, 27 февраля.

Запуск электронного кабинета военнообязанных

По ее словам, сейчас Минобороны работает над внедрением "сертификата защитника" и системы резервирования для работников компаний.

Через этот кабинет пользователи смогут получать электронные документы с QR-кодами, аналогичные COVID-сертификатам. Помимо этого, разрабатывается механизм, который позволит руководителям предприятий оформлять запросы на резервирование своих сотрудников.

Система также предусматривает обновление персональных данных военнообязанными без необходимости посещения территориальных центров комплектации, что упростит процедуру и избавит от необходимости подачи бумажных документов. 

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", — заявила Черногоренко.

Напомним, создание электронного кабинета предполагает, что там будут сведения из Единого государственного реестра и других реестров. Это значит, что ТЦК будут иметь все данные про человека, вплоть до состояния здоровья.

Ранее в Украине начал работать электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Реестр должен помочь снизить коррупцию, возможность манипуляций с данными, избежать случаев, когда повестки повторно рассылаются тем, кто уже находится на фронте.

военный призыв
военные
мобилизация
военнообязанные
е-кабинет
электронные повестки

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