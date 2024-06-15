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В Минобороны прокомментировали предложение о сокращении полномочий ТЦК

15 июня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сокращение полномочий ТЦК — в Минобороны отреагировали
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны Украины прокомментировали идею о сокращении и передаче некоторых полномочий территориальных центров комплектования. Там заявили, что предложение не приняли, однако обсуждение продолжается.

Об этом Дмитрий Лазуткин сказал в эфире телемарафона в субботу, 15 июня.

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Сокращение полномочий ТЦК

"Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦПАУ, является довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", — отметил Лазуткив.

По его словам, пока нет другой информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.

Что предшествовало

Напомним, что в Одессе произошел конфликт между работниками районного ТЦК и медиками скорой помощи. Врачей задержали и силой удерживали в центре комплектования, пока под ТЦК не образовался митинг в поддержку врачей. Кроме того, впоследствии к стычке присоединились мужчины в штатском, которые оказались членами Добровольных отрядов содействия полиции.

В то же время в областном ТЦК уже отреагировали на инцидент. Также появились подробности конфликта со стороны врачей. Так, медик скорой помощи Богдан Величко рассказал, что его коллег удерживали четыре часа. Позже в Одесской экстренке заверили, что конфликт между сторонами был исчерпан и оценку ситуации должны предоставить соответствующие органы.

На инцидент также отреагировали народные депутаты Алексей Гончаренко и Артем Дмитрук. Кроме того, по поводу этого события высказался и спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

Затем заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в его комитете рассматривают вариант передать функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки гражданским органам. Это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкомата.

Украина
ТЦК и СП
Минобороны
мобилизация
украинцы

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