Мобілізація в Україні — в "Резерв+" нові типи відстрочок

У Міноборони повідомили про нові типи відстрочок, які можна буде оформити у "Резерв+"
У застосунку "Резерв+" працюють над впровадженням онлайн-рекрутингу і трьох типів відстрочок. Йдеться про відстрочку для членів багатодітних сімей, людей з інвалідністю, студентів денної форми навчання.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у середу, 28 серпня, в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Нові типи відстрочок
Черногоренко зазначила, що нові типи відстрочок стосуються членів багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.
Окрім того, у застосунку "Резерв+" можна буде підписати контракт або мобілізуватися у два кліки.
Також Черногоренко повідомила, що наразі в "Резерв+" зареєструвалися 3,2 млн користувачів.
"Це дуже важливі цифри, це по суті три міста мільйонника. Це постійне неймовірне зростання для нас, дуже швидке", — пояснила Черногоренко.
Вона додала, що кожного дня у застосунку працює до 100 тисяч осіб.
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