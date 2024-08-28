Мобилизация в Украине - в "Резерв+" новые типы отсрочок

В Минобороны сообщили о новых типах отсрочек, которые можно будет оформить в "Резерв+"
В приложении "Резерв+" работают над внедрением онлайн-рекрутинга и трех типов отсрочек. Речь идет об отсрочке для членов многодетных семей, людей с инвалидностью, студентов дневной формы обучения.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в среду, 28 августа в интервью Forbes Ukraine.
Новые типы отсрочек
Черногоренко отметила, что новые типы отсрочки касаются членов многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.
Кроме того, в приложении "Резерв+" можно будет подписать контракт или мобилизоваться в два клика.
Также Черногоренко сообщила, что в настоящее время в "Резерв+" зарегистрировались 3,2 млн пользователей.
"Это очень важные цифры, это по сути три города миллионника. Это постоянный невероятный рост для нас, очень быстрый", — пояснила Черногоренко.
Она добавила, что каждый день в приложении работает до 100 тысяч человек.
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