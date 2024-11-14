Министр обороны Рустем Умеров объяснил, почему в 2025 году в Украине продлится мобилизация

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году в Украине продолжится процесс мобилизации. Это необходимо в частности для того, чтобы удовлетворить потребности фронта.

Такое заявление во вторник, 12 ноября, во время выступления на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации 2024 сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Почему в следующем году в Украине продолжится мобилизация

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для того, чтобы держать оборону и реализовывать все цели, указанные в военной стратегии, нужно продолжать мобилизацию. В то же время он отметил, что правительство еще летом одобрило постановления для резервирования некоторых категорий граждан.

"Должны продолжить мобилизацию. Мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями. И мы просим обратиться к нам и аргументировать, как мы можем вам помочь. Летом мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать, нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — пообещал Умеров.

Также он добавил, что Минобороны дает рекомендации касательно количества граждан, которое необходимо мобилизовать для того, чтобы удерживать фронт и иметь резервы.

"Мы пытаемся изменить парадигму. Чтобы служение было честью, а не бусификацией, как это сейчас воспринимает общество... Это для нас очень проблематичный вопрос", — отметил министр обороны.

Ранее военнослужащий батальона "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что мобилизационный возраст нужно снизить до 45 лет. По его мнению, таким образом удастся привлечь к службе больше молодежи.

Также мы сообщали, сколько платят мобилизованным гражданам. Во время обучения новобранцы получают минимальное денежное обеспечение — 20 тысяч гривен. А вот после завершения учебы и направления на работу военнослужащий может за месяц заработать до 120 тысяч гривен.