Выплаты военным с ранениями — что нужно знать

В Минобороны объяснили, какие выплаты предусмотрены раненым военным
Украинским защитникам, получившим ранения на фронте, предоставляются выплаты во время лечения. Обычно они продолжаются в течение четырех месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента социального обеспечения Минобороны Украины.
Выплаты раненым защитникам
Согласно законодательству, военным выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от выполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении. Однако эта компенсация может предоставляться не дольше четырех месяцев с момента выбытия из воинской части.
Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении выплачивается согласно заключению медицинского учреждения и решением командира воинской части.
Также военнослужащим, которые из-за ранения (контузии, травмы, увечья) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (включая зарубежные), или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, начиная со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение.
Раненому защитнику осуществляется выплата надлежащего ему денежного обеспечения, в том числе дополнительного вознаграждения, воинской частью.
Напомним, во время мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма единовременной выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.
Ранее Кабмин принял постановление о нововведениях в назначении денежной помощи военным. Документ отвечает всем изменениям в законы, принятые Верховной Радой относительно изменений в назначении денежной помощи в случае гибели или ранения военного Вооруженных сил.
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