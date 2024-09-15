Міноборони автоматизує процес вручення повісток через Оберіг

У Міноборони пояснили, як будуть видавати повістки через "Оберіг"
Начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий заявив, що в країні автоматизували процес вручення повісток. Їх видаватимуть через "Оберіг", а перевірити справжність можна буде за допомогою "Резерв+".
Про це Олег Берестовий розповів в ефірі DOU Podcast.
Мобілізація в Україні
За словами Берестового, наразі повістку виписують вручну, а після цього роздруковують та направляють на підпис начальнику ТЦК. Лише після цих етапів документ доставляють військовозобов'язаному.
"Це — неефективний процес абсолютно. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її та підписувати електронним підписом начальника ТЦК через "Оберіг", і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК", — зазначив Берестовий.
Після цього повістку направлятимуть на централізований друг, а далі на Укрпошту. Військові матимуть інформацію про те, де знаходиться документ і скільки часу для доставки знадобилося.
"Тобто весь цей процес буде прозорим і це допоможе також мати релевантнішу інформацію ніж та, яка є зараз, військово-політичному керівництву", — зазначив представник Міноборони.
Військовозобов'язані повинні мати впевненість, що повістка дійсно видана територіальним центром комплектування, тому в застосунку "Резерв+" з'явиться нова функція. Скануючи QR-код на повістці, можна буде перевірити її законність.
"Це теж функціонал, який дозволить захистити тебе як військовозобов’язаного", — зазначив Берестовий.
Також найближчим часом в Україні планують запровадити автоматизовану систему надання відстрочок. Це, з одного боку, полегшить процес для військовозобов'язаних, а з іншого — заощадить час працівників ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!