Міноборони автоматизує процес вручення повісток через Оберіг

Робота співробітників територіального центру. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

Начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий заявив, що в країні автоматизували процес вручення повісток. Їх видаватимуть через "Оберіг", а перевірити справжність можна буде за допомогою "Резерв+".

Про це Олег Берестовий розповів в ефірі DOU Podcast.

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За словами Берестового, наразі повістку виписують вручну, а після цього роздруковують та направляють на підпис начальнику ТЦК. Лише після цих етапів документ доставляють військовозобов'язаному.

"Це — неефективний процес абсолютно. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її та підписувати електронним підписом начальника ТЦК через "Оберіг", і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК", — зазначив Берестовий.

Після цього повістку направлятимуть на централізований друг, а далі на Укрпошту. Військові матимуть інформацію про те, де знаходиться документ і скільки часу для доставки знадобилося.

"Тобто весь цей процес буде прозорим і це допоможе також мати релевантнішу інформацію ніж та, яка є зараз, військово-політичному керівництву", — зазначив представник Міноборони.

Військовозобов'язані повинні мати впевненість, що повістка дійсно видана територіальним центром комплектування, тому в застосунку "Резерв+" з'явиться нова функція. Скануючи QR-код на повістці, можна буде перевірити її законність.

"Це теж функціонал, який дозволить захистити тебе як військовозобов’язаного", — зазначив Берестовий.

Також найближчим часом в Україні планують запровадити автоматизовану систему надання відстрочок. Це, з одного боку, полегшить процес для військовозобов'язаних, а з іншого — заощадить час працівників ТЦК.