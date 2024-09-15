Минобороны автоматизирует процесс вручения повесток через Оберіг

В Минобороны объяснили, как будут выдавать повестки через "Оберіг"
Начальник управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой заявил, что в стране автоматизировали процесс вручения повесток. Их будут выдавать через "Оберіг", а проверить подлинность можно будет с помощью "Резерв+".
Об этом Олег Берестовой рассказал в эфире DOU Podcast.
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По словам Берестового, повестку выписывают вручную, а затем распечатывают и направляют на подпись начальнику ТЦК. Только после этих этапов документ доставляют военнообязанному.
"Это — неэффективный процесс абсолютно. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее и подписывать электронной подписью начальника ТЦК через "Оберіг", и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", — отметил Берестовой.
После этого повестку будут направлять на централизованный друг, а затем на Укрпочту. У военных будет информация о том, где находится документ и сколько времени для доставки понадобилось.
"То есть весь этот процесс будет прозрачным и это поможет также иметь более релевантную информацию чем та, которая есть сейчас, военно-политическому руководству", — отметил представитель Минобороны.
Военнообязанные должны быть уверены, что повестка действительно выдана территориальным центром комплектования, поэтому в приложении "Резерв+" появится новая функция. Сканируя QR-код на повестке, можно будет проверить ее законность.
"Это тоже функционал, который позволит защитить тебя как военнообязанного", — отметил Берестовой.
Также в ближайшее время в Украине планируют ввести автоматизированную систему предоставления отсрочек. Это, с одной стороны, облегчит процесс для военнообязанных, а с другой — сэкономит время работников ТЦК.
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