Які найбільш затребуваних спеціальності у військових вишах — відповідь Міноборони

Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві оборони України розповіли важливу інформацію для тих, хто планує вступати військових вищих навчальних закладів. Зокрема, названо топ затребуваних спеціальностей у ВВНЗ.

Про це повідомляє Telegram українського Міноборони.

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У Міністерстві поінформували, що на запит Збройних сил України було розширено підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями. Зокрема, це:

безпілотні авіаційні системи;

технічна експлуатація та ремонт безпілотних комплексів;

кіберзахист та кібербезпека;

управління та експлуатація морських безекіпажних систем.

Крім того, у 2025 році розпочнеться викладання нових спеціальностей

Нагадаємо, що вже з вересня цього року, студенти українських ВНЗ будуть зобов'язані пройти в своїх університетах базову загальновійськову підготовку. У цьому питанні немає вікових обмежень, проте все ж є низка категорій громадян, які звільняються від її проходження.

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