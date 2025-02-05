Які найбільш затребуваних спеціальності у військових вишах — відповідь Міноборони

У Міноборони назвали затребувані спеціальності у ВВНЗ
У Міністерстві оборони України розповіли важливу інформацію для тих, хто планує вступати військових вищих навчальних закладів. Зокрема, названо топ затребуваних спеціальностей у ВВНЗ.
Про це повідомляє Telegram українського Міноборони.
Які найбільш актуальні спеціальності у ВВНЗ
У Міністерстві поінформували, що на запит Збройних сил України було розширено підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями. Зокрема, це:
- безпілотні авіаційні системи;
- технічна експлуатація та ремонт безпілотних комплексів;
- кіберзахист та кібербезпека;
- управління та експлуатація морських безекіпажних систем.
Крім того, у 2025 році розпочнеться викладання нових спеціальностей
Нагадаємо, що вже з вересня цього року, студенти українських ВНЗ будуть зобов'язані пройти в своїх університетах базову загальновійськову підготовку. У цьому питанні немає вікових обмежень, проте все ж є низка категорій громадян, які звільняються від її проходження.
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