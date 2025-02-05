Какие самые востребованные специальности в военных вузах — ответ Минобороны

Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны Украины рассказали важную информацию для тех, кто планирует поступать в военные высшие учебные заведения. В частности, назван топ востребованных специальностей в военных ВУЗах.

Об этом сообщает Telegram украинского Минобороны.

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В Министерстве проинформировали, что по запросу Вооруженных сил Украины было расширено подготовку по наиболее востребованным в армии специальностям. В частности, это:

беспилотные авиационные системы;

техническая эксплуатация и ремонт беспилотных комплексов;

киберзащита и кибербезопасность;

управление и эксплуатация морских безэкипажных систем.

Кроме того, в 2025 году начнется преподавание новых специальностей

Напомним, что уже с сентября этого года, студенты украинских ВУЗов будут обязаны пройти в своих университетах базовую общевойсковую подготовку. В этом вопросе нет возрастных ограничений, однако все же есть ряд категорий граждан, которые освобождаются от ее прохождения.

Также мы писали, что по словам адвоката Юрия Айвазяна, курс БОВП может быть отложен на год. Соответствующее решение по уважительной причине предоставляется руководителем образовательного учреждения.