Сколько отсрочек оформили через Резерв+ — Черногоренко ответила

В Минобороны назвали, сколько отсрочек выдано в "Резерв+"
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, сколько отсрочек от мобилизации оформлено в приложении "Резерв+". По ее словам, документ получили уже 333 тысячи человек.
Об этом Екатерина Черногоренко рассказала на конференции DOU Day, передает "Европейская правда".
Отсрочки через "Резерв+"
Черногоренко отметила, что каждая третья отсрочка от мобилизации оформляется через "Резерв+".
"На сегодня через "Резерв+" оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками", — рассказала заместитель министра.
Категории, которые могут получить отсрочку
Осенью 2024 года в рамках приложения "Резерв+" ввели отсрочки для трех категорий лиц:
- людей с инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение ПФУ;
- студентов, аспирантов и докторантов;
- многодетных родителей, воспитывающих троих детей до 18 лет в совместном браке.
Напомним, военнообязанный гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.
Кроме того, если мужчина имеет не только родных несовершеннолетних детей, но и усыновленных, он может оформить отсрочку.
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