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В Минобороны назвали, сколько отсрочек выдано в "Резерв+"

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Дата публикации 18 мая 2025 10:22
Сколько отсрочек оформили через Резерв+ — Черногоренко ответила
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, сколько отсрочек от мобилизации оформлено в приложении "Резерв+". По ее словам, документ получили уже 333 тысячи человек.

Об этом Екатерина Черногоренко рассказала на конференции DOU Day, передает "Европейская правда".

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Отсрочки через "Резерв+"

Черногоренко отметила, что каждая третья отсрочка от мобилизации оформляется через "Резерв+".

"На сегодня через "Резерв+" оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками", — рассказала заместитель министра.

Категории, которые могут получить отсрочку

Осенью 2024 года в рамках приложения "Резерв+" ввели отсрочки для трех категорий лиц:

  • людей с инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение ПФУ;
  • студентов, аспирантов и докторантов;
  • многодетных родителей, воспитывающих троих детей до 18 лет в совместном браке.

Напомним, военнообязанный гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.

Кроме того, если мужчина имеет не только родных несовершеннолетних детей, но и усыновленных, он может оформить отсрочку.

война Минобороны Украина мобилизация отсрочка резерв
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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