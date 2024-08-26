Какие рапорты доступны военным в приложении Армия+

Заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны

В новом приложении для военнослужащих "Армия+" доступно 11 видов рапортов, собранных в четыре группы. Они наиболее сенситивны.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Армия Информ.

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Какие рапорты доступны в приложении

По словам Черногоренко, рапорты – это наиболее ожидаемая функция для военнослужащих.

"В настоящее время доступно 11 видов рапортов, они собраны в четыре группы", — сказала она.

Список рапортов можно структурировать следующим образом:

три типа рапорта на отпуск

три рапорта на лечение, военно-врачебную комиссию, МСЭК, три рапорта на получение направления лечения на ВЛК, МСЭК

рапорт на получение материальной помощи, рапорт на получение единовременной помощи

В Минобороны отмечают, что выбрали эти типы рапортов не просто так.

"Они наиболее сенситивны, потому что здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства. И они — наиболее массовые. Эти рапорты можно заполнить и подать за несколько минут", — подчеркнула Черногоренко.

Она подчеркнула, что электронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.

"Тогда, когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать. Электронный рапорт позволит принести в украинскую армию культуру объяснять, почему командир делает отказ. Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск", — объяснила представительница Минобороны.