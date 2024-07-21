Сколько женщин добровольно присоединились к рядам ВСУ — данные Минобороны

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Около трети людей, которые вступают в ряды защитников Украины, являются добровольцами. Женщины же составляют 20% всего количества граждан, которые по собственному желанию приходят в рекрутинговые центры.

Об этом в интервью "Путь рекрута: от службы к призванию", опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны Украины, в субботу, 20 июля, сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец.

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"На сегодняшний день примерно 17%, до 20%, всех людей, которые остаются после первого визита и с ними дальше происходит работа, то есть идет подбор им вакансий и помощь для попадания потом в свое подразделение — это женщины. Это действительно классно, потому что это показывает большой потенциал собственно женщин в армии", — сказал Бежевец.

Кроме того, женщины приходят в рекрутинговые центры, чтобы узнать вакансии для своих мужчин. Представитель Минобороны подчеркнул, что это нормально, ведь жизненные ситуации бывают разные — можно приходить или звонить по телефону даже много раз, ведь важно, чтобы будущие военные определились и попали в выбранное подразделение.

В общей сложности в течение полугода в систему рекрутинговых центров Минобороны обратилось более 10 тысяч человек.

"В целом мы видим, что информационно влияние есть, и все больше и больше людей знают, что такая возможность есть и обращаются либо непосредственно в воинские части, либо в рекрутинговые центры, либо в мобильные рекрутинговые группы. На сегодняшний день примерно треть всех людей, которые присоединяются к силам обороны, это добровольцы. То есть это добровольно пришедшие люди нашли себе должность, вступили в коммуникацию с военным подразделением, рекрутировались и служат", — подытожил Бежевец.

Напомним, недавно в Одессе был открыт рекрутинговый центр украинской армии. Он стал 27-м в Украине. Еще девять центров готовятся к открытию.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что после принятия нового закона о мобилизации в рядах войска увеличилось количество добровольцев. Причиной таких изменений является возможность выбирать подразделение для дальнейшей службы.