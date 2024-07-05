Минобороны Украины расширяет сеть рекрутинговых центров

Рекрутинговый центр. Фото: Львовский городской совет

Министерство обороны планирует открыть новые рекрутинговые центры по всей Украине. К началу работы в общей сложности готовят 14.

Об этом сообщил представитель ведомства по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире "Мы — Украина" в пятницу, 5 июля.

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По словам Бежевца, в ближайшее время планируется запуск в больших областных центрах. Речь идет о Хмельницкой и Одесской областях.

По Украине работают уже 26 рекрутинговых центров.

Напомним, украинским мужчинам в Европе хотят предложить присоединиться к рядам ВСУ через рекрутинг. Набор могут организовать в нескольких больших городах.

Также во Львове стало на один рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины больше. Жителей города в свои ряды зовет легендарная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".