Міністр оборони України пояснив, що передбачає реформа ВЛК

Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: 1zahid.com

Міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть обрати для проходження медогляду будь-який цивільний заклад охорони здоров'я. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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За новими правилами, медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Звідти інформація за лічені хвилини автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони. У представників ВЛК будуть тільки медичні дані без ідентифікації особи, тож висновки про придатність чи непридатність до служби гарантовано будуть об'єктивними та неупередженими.

Усі етапи ВЛК фіксуватимуть за допомогою електронних підписів і зберігатимуть у реєстрі "Оберіг". Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів.

"Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов’язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Реформа ВЛК — це ще один важливий крок на цьому шляху", — зазначив Умєров.

Нагадаємо, з 1 грудня поточного року набули чинності зміни в системі мобілізації. Зокрема, планують запровадити електронну ВЛК, аби автоматизувати процес медогляду.

Раніше юристи Insenin зазначили, що направлення громадян на ВЛК є одним із повноважень ТЦК. Якщо ж військовослужбовці застосовують незаконні методи впливу, зокрема, побиття та затримання, військовозобов'язаному варто повідомити про це правоохоронним органам або звернути зі скаргою до вищих інстанцій.