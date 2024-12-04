Министр обороны Украины объяснил, что предусматривает реформа ВВК

Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: 1zahid.com

Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК, благодаря которой военнообязанные смогут выбрать для прохождения медосмотра любое гражданское учреждение здравоохранения. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, таким образом прохождение ВЛК станет более быстрым, удобным и без коррупционных рисков.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Согласно новым правилам, медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Оттуда информация в считанные минуты будет автоматически поступать в электронную систему Минобороны. У представителей ВВК будут только медицинские данные без идентификации личности, поэтому выводы о годности или непригодности к службе гарантированно будут объективными и беспристрастными.

Все этапы ВВК будут фиксировать с помощью электронных подписей и сохранять в реестре "Оберіг". Такой подход позволит оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров.

"Мы работаем над тем, чтобы государственные услуги для военнообязанных и наших защитников были удобными, прозрачными и лишенными излишней бюрократии. Реформа ВВК — это еще один важный шаг на этом пути", — отметил Умеров.

Напомним, с 1 декабря текущего года вступили в силу изменения в системе мобилизации. В частности, планируют ввести электронную ВВК, чтобы автоматизировать процесс медосмотра.

Ранее юристы Insenin отметили, что направление граждан на ВВК является одним из полномочий ТЦК. Если же военнослужащие применяют незаконные методы воздействия, в частности, избиение и задержание, военнообязанному следует сообщить об этом правоохранительным органам или обратиться с жалобой в высшие инстанции.