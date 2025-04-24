У "Резерв+" з'являться нові типи відстрочок — які саме та коли

Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE

До 8 травня в мобільному застосунку "Резерв+" з'являться нові типи відстрочок. Йдеться про відстрочки для тимчасово непридатних, тих, у кого служить чоловік або жінка, і тих, хто має неповнолітню дитину.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Нові відстрочки

За словами представниці оборонного відомства, буде два типи нових відстрочок. Зокрема, з'явиться відстрочка для людей, які впродовж терміну від пів року до року є тимчасово непридатними до служби.

"Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип — для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років", — зазначила Черногоренко.

Також вона додала, що головою метою є переведення процесу оформлення відстрочок в онлайн формат. Такі зміни дозволять уникати черг.

Нагадаємо, у "Резерв+" улітку з'явиться нова послуга. Можна буде з 50% знижкою сплатити штраф за порушення військового обліку.

Також ми повідомляли про створення "Цифрової Армії" при Міністерстві оборони. Це державне підприємство потрібне для кооперації із приватним сектором та співпраці з міжнародними інституціями у сфері цифрових військових інновацій.