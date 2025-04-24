В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек — какие именно и когда

Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: Новини.LIVE

До 8 мая в мобильном приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек. Речь идет об отсрочках для временно непригодных, тех, у кого служит муж или жена, и тех, кто имеет несовершеннолетнего ребенка.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Новые отсрочки

По словам представительницы оборонного ведомства, будет два типа новых отсрочек. В частности, появится отсрочка для людей, которые в течение срока от полугода до года временно непригодны к службе.

"Это один из чувствительных запросов, которые мы получали. Такая отсрочка предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии. Второй тип — для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет", — отметила Черногоренко.

Также она добавила, что целью является перевод процесса оформления отсрочек в онлайн-формат. Такие изменения позволят избегать очередей.

Напомним, в "Резерв+" летом появится новая услуга. Можно будет с 50% скидкой оплатить штраф за нарушение воинского учета.

Также мы сообщали о создании "Цифровой Армии" при Министерстве обороны. Это государственное предприятие нужно для кооперации с частным сектором и сотрудничества с международными институтами в сфере цифровых военных инноваций.