В Минюсте назвали условие мобилизации насильников и убийц

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Фото: minjust.gov.ua

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что осужденных мужчин за изнасилование и убийство могут мобилизовать, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.

Об этом сообщает LIGA.net в пятницу, 1 марта.

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Есть ли опасность мобилизации заключенных

На вопрос, как быть с призывом насильников и убийц и не будут ли они представлять угрозу военным, чиновница ответила, что на этот шаг могут пойти из-за малого количества людей для ротации.

"К нам поступают разные позиции от военных. Кто-то абсолютно осуждает эту идею. Мы говорим о том, что нам нужна помощь и у нас в стране не хватает людей, которые могли бы обеспечить войска достаточно, чтобы были ротации и отдых. Мы узнаем о том, насколько полезен этот шаг, сколько людей сможем мобилизовать, когда этот процесс начнется", — пояснила Высоцкая.

При каком условии будут призывать насильников и убийц

По словам чиновницы, некоторые командиры утверждают, что "брали бы сотнями заключенных и осужденных", однако решающим должно быть мнение военных.

"Если они не хотят иметь такого человека в подразделении, боятся его или не хотят отдельно с ним заниматься, мы просто не будем принимать первое решение и не будем подавать на рассмотрение суда", — отметила чиновник.

Высоцкая заявила, что в настоящее время в Украине отсутствует механизм принятия решений о мобилизации осужденных через суд, и это планируется урегулировать законом. Она добавила, что в стране есть 26 тыс. заключенных, и некоторые выразили желание сменить тюрьму на окопы.

Что известно о мобилизации заключенных

Напомним, что член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

Также мы писали, что адвокат Ростислав Кравец считает инициативу о мобилизации заключенных неудачной. По его словам, таких людей следует брать под ответственность и призывать с согласия, а не приравнивать службу в армии к отбыванию наказания.

Добавим, что министр юстиции Денис Малюська высказался на тему мобилизации опасных заключенных. По его словам, защищать страну не обязательно с оружием в руках, ведь сюда входит и строительство оборонительных сооружений, так что если заключенным рискованно давать автомат, можно дать лопату.