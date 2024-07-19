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У Кропивницькому чоловік продавав "обереги" від мобілізації — суд ухвалив м'яке рішення

19 липня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Кропивницьку судили іноземця, який продавав "обереги" від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин Узбекистану допомагав військовозобов'язаним мешканцям Кропивницького Кіровоградської області ухилятися від мобілізації. Він продавав своєрідні "оберегти" від працівників Територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Кіровського районного суду міста Кіровограда (назва суду недекомунізована. — Ред.).

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік зі спільниками пропонував військовозобов'язаним низку послуг, як уникнути призову до армії, серед яких:

  • посвідчення члена громадської організації;
  • шеврони військового зразка батальйону "Туран";
  • форма військово-тактичного зразка для обов`язкового постійного носіння разом з шевронами, для демонстрації іншим особам і створення у них уявлення про начебто належність до військового формування;
  • поради, як спілкуватися з патрулями.

За вступ до організації брали "членські внески" у різних розмірах. Пропозиціями підсудного скористалися шість чоловіків.

Що вирішив суд

Під час слідства чоловік погодився співпрацювати з правоохоронцями, а також визнав свою провину. У зв'язку з цим суд визнав його винним і засудив до трьох років іспитового терміну

Іноземець у Кропивницькому торгував оберегами від мобілізації
Скриншот вироку Кіровського районного суду міста Кіровограда

Судові рішення над ухилянтами та їхніми підсобниками

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області судили жінку за управління групою в Viber, де розміщувалися дані про місця вручення повісток. Їй призначили покарання у вигляді ув'язнення з випробувальним терміном.

Також в Кіровоградській області чоловік письмово відмовився від мобілізації, заявивши, що має захворювання та утримує декількох неповнолітніх дітей. Його засудили до іспитового терміну.

Додамо, що у Львівській області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до ТЦК. Суд покарав його ув'язненням.

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