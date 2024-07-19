В Кропивницком судили иностранца, продававшего "обереги" от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

Гражданин Узбекистана помогал военнообязанным жителям Кропивницкого Кировоградской области уклоняться от мобилизации. Он продавал своеобразные "обереги" от работников Территориальных центров комплектования.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Кировского районного суда города Кировограда (название суда недекоммунизировано. — Ред.).

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Детали дела

По материалам дела, мужчина с сообщниками предлагал военнообязанным ряд услуг, как избежать призыва в армию, среди которых:

удостоверение члена общественной организации;

шевроны военного образца батальона "Туран";

форма военно-тактического образца для обязательного постоянного ношения вместе с шевронами, для демонстрации другим лицам и создания у них представления о якобы принадлежности к военному формированию;

советы, как общаться с патрулями.

За вступление в организацию принимали "членские взносы" в разных размерах. Предложениями подсудимого воспользовались шесть мужчин.

Что решил суд

В ходе следствия мужчина согласился сотрудничать с правоохранителями, а также признал свою вину. В связи с этим суд признал его виновным и приговорил к трем годам испытательного срока.

Скриншот приговора Кировского районного суда Кировограда

Судебные решения над уклонистами и их пособниками

Напомним, что в Ивано-Франковской области судили женщину за управление группой в Viber, где размещались данные о местах вручения повесток. Ей назначено наказание в виде заключения с испытательным сроком.

Также в Кировоградской области мужчина письменно отказался от мобилизации, заявив, что имеет заболевание и содержит нескольких несовершеннолетних детей. Его приговорили к испытательному сроку.

Добавим, что во Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в ТЦК. Суд приговорил его к заключению.