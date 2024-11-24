Мобілізація 2024 — у Кривому Розі немає кому включати опалення в будинках

Опалювальний сезон. Ілюстративне фото: freepik.com

Через аварії на теплових мережах у Кривому Розі, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла. Через мобілізацію не вистачає кваліфікованих кадрів і кадровий голод відчули навіть підрядні організації, залучені до ремонтної кампанії.

Про це повідомила пресслужба АТ "Криворізька теплоцентраль".

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У відомстві розповіли, що станом на зараз п'ять із шести котелень перебувають в роботі. Однак, через аварії на теплових мережах, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла. Водночас фахівці Криворізької ТЦ цілодобово працюють над ліквідацією пошкоджень, щоб мінімізувати відключення будинків від теплоносія.

Зазначається, що відповідно до ситуації, яка склалася в місті з опалювальним сезоном, Криворізька ТЦ має закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня.

Наразі ситуація залишається складною і виникла вона в результаті декількох факторів:

у березні 2024 року рахунки Криворізької ТЕЦ були арештовані через багатомільйонні борги підприємства, які накопичились ще з 1998 року. Арешт рахунків заблокував можливість вчасно розпочати ремонтні роботи;

через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії;

влітку 2023 року росіяни знищили Каховську ГЕС, що на тривалий час позбавило теплові мережі води. Корозія пошкодила і так зношені труби;

обстріли критичної інфраструктури міста призводять до гідроударів, які є руйнівними для пошкоджених мереж.

"Попри все вищезазначене, Криворізька ТЦ цілодобово вживає всі необхідні заходи, аби забезпечити споживачів теплом", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису Криворізької ТЕЦ

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