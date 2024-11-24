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В Кривом Роге из-за мобилизации под угрозой отопительный сезон

24 ноября 2024 10:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация 2024 — в Кривом Роге некому включать отопление в домах
Отопительный сезон. Иллюстративное фото: freepik.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Из-за аварий на тепловых сетях в Кривом Роге, которые происходят ежедневно, некоторые потребители города остаются без тепла. Из-за мобилизации не хватает квалифицированных кадров, и кадровый голод почувствовали даже подрядные организации, вовлеченные в ремонтную кампанию.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль".

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В Кривом Роге под угрозой отопительный сезон

В ведомстве рассказали, что по состоянию на сегодняшний день пять из шести котельных находятся в работе. Однако из-за аварий на тепловых сетях, которые происходят каждый день, некоторые потребители города остаются без тепла. В то же время, специалисты Криворожской ТЦ круглосуточно работают над ликвидацией повреждений, чтобы минимизировать отключение домов от теплоносителя.

Отмечается, что в соответствии с ситуацией, которая сложилась в городе с отопительным сезоном, Криворожская ТЦ должна закончить подключение всех потребителей к теплу до 8 декабря.

Пока ситуация остается сложной и возникла она в результате нескольких факторов:

  • в марте 2024 года счета Криворожской ТЭЦ были арестованы из-за многомиллионных долгов предприятия, которые накопились еще с 1998 года. Арест счетов заблокировал возможность своевременно приступить к ремонтным работам;
  • из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод испытали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании;
  • летом 2023 года россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что надолго лишило тепловые сети воды. Коррозия повредила и так изношенные трубы;
  • обстрелы критической инфраструктуры города приводят к гидроударам, разрушительным для поврежденных сетей.

"Несмотря на все вышеперечисленное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом", — подчеркнули в ведомстве.

опалювальний сезон в Кривому Розі
Скриншот сообщения Криворожской ТЭЦ

Напомним, недавно Кабмин запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.

Раньше мы рассказывали, какую работу будут предлагать женщинам в Украине.

отопительный сезон Кривой Рог мобилизация кадровые изменения война в Украине

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11:25 Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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11:08 В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии

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