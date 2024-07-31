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В Хмельницкой области мужчина подал иск из-за отказа в отсрочке — что решил суд

31 июля 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области мужчина подал в суд иск из-за отказа ТЦК в предоставлении отсрочки
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области мужчина подал иск в суд на территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло из-за того, что ему не предоставили отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина требовал предоставить ему отсрочку от мобилизации, ведь он имеет отца со второй группой инвалидности. Он говорил, что должен за ним ухаживать.

Мужчина обосновал свои требования действующим законодательством.

В ТЦК просили отказать в удовлетворении исковых требований. Там говорили, что право на отсрочку сопровождается обязанностью соблюдать порядок и правила воинского учета. Кроме того, для рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки мужчина должен лично посетить заседание комиссии.

Истец воспринял этот ответ как противоправный и обратился в суд, который установил, что мужчина придерживался процедуры подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. В то же время ТЦК не принял решение по существу его заявления и ограничился отправкой информационного письма, не предоставив доказательств, что рассмотрел заявление. 

Что решил суд

Суд удовлетворил административный иск жителя Хмельницкой области. Он постановил, что действия ТЦК были неправомерны.

Ведомство обязали рассмотреть заявление, а также принять соответствующее решение по отсрочке от мобилизации.

Напомним, отсрочка для многодетных родителей может быть предоставлена мужчинам, часть детей которых не родные, а усыновленные. Но в процессе усыновления третьего ребенка такого военнообязанного гражданина могут мобилизовать, прислав ему повестку.

Также военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, имеют одну обязанность в рамках военного учета. Они должны подавать заявление о продлении отсрочки после каждого указа о продлении мобилизации, подписанного президентом Украины.

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