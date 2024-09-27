Яке покарання суд обрав для харків'янина, який ухилився від мобілізації

Будівля Київського районного суду міста Харкова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Житель Харкова після отримання повістки не з'явився до ТЦК і написав відмову від військового призову. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 22 лютого поточного року повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Харківської обласної прокуратури

Деталі справи

У липні 2023 року фігурант отримав повістку для прибуття до Київського районного ТЦК та СП міста Харкова. Надалі він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Попри те, що, згідно із частиною третьою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих документах, обвинувачений до ТЦК не прийшов. Про свою відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією він повідомив у письмовій заяві.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Київський районний суд міста Харкова визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Згідно із вироком, порушник має провести три роки за ґратами.

Протягом 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж вирок уже набув законної чинності.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що вже виконав свій обов'язок перед державою, бо служив раніше. Укази про введення воєнного стану та мобілізації фігурант назвав "авторськими творами". Порушнику призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що жителя Харківської області засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від військового призову. Чоловік отримав повістку ще в березні минулого року, однак до ТЦК не зв'явився.