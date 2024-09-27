Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд arrow

У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

27 вересня 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання суд обрав для харків'янина, який ухилився від мобілізації
Будівля Київського районного суду міста Харкова. Фото: ki.hr.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель Харкова після отримання повістки не з'явився до ТЦК і написав відмову від військового призову. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 22 лютого поточного року повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:
У Харкові винесли вирок ухилянту
Скриншот повідомлення Харківської обласної прокуратури

Деталі справи

У липні 2023 року фігурант отримав повістку для прибуття до Київського районного ТЦК та СП міста Харкова. Надалі він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Попри те, що, згідно із частиною третьою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих документах, обвинувачений до ТЦК не прийшов. Про свою відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією він повідомив у письмовій заяві. 

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Київський районний суд міста Харкова визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Згідно із вироком, порушник має провести три роки за ґратами.

Протягом 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж вирок уже набув законної чинності.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що вже виконав свій обов'язок перед державою, бо служив раніше. Укази про введення воєнного стану та мобілізації фігурант назвав "авторськими творами". Порушнику призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що жителя Харківської області засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від військового призову. Чоловік отримав повістку ще в березні минулого року, однак до ТЦК не зв'явився.

суд Харків військовий призов мобілізація ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

23:07 На Одещині пролунав вибух — що відомо про обстріл

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

23:04 МОЗ визначило хвороби та стани, за яких будуть призначати канабіс

22:44 Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

23:07 На Одещині пролунав вибух — що відомо про обстріл

23:04 МОЗ визначило хвороби та стани, за яких будуть призначати канабіс

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

22:44 Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації