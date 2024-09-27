Какое наказание суд избрал для уклонившегося от мобилизации харьковчанина

Здание Киевского районного суда Харькова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Житель Харькова после получения повестки не явился в ТЦК и написал отказ от военного призыва. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 22 февраля текущего года сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Детали дела

В июле 2023 года фигурант получил повестку для прибытия в Киевский районный ТЦК и СП города Харькова. В дальнейшем он прошел ВВК, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.

Согласно части третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных документах, однако обвиняемый в ТЦК не пришел. О своем отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией он сообщил в письменном заявлении.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Киевский районный суд Харькова признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Согласно приговору, нарушитель должен провести три года за решеткой.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Теперь же приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, объяснив это тем, что уже исполнил свой долг перед государством, потому что служил раньше. Указы о введении военного положения и мобилизации фигурант назвал "авторскими произведениями". Нарушителю назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что жителя Харьковской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от военного призыва. Муж получил повестку еще в марте прошлого года, однако в ТЦК не явился.