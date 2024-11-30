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В Кабмине добавили новые категории для брони от мобилизации

30 ноября 2024 16:25
Виктория Козырь - редактор
Бронирование стоматологов — нардеп Федиенко перепутал ортезиста с ортодонтом
Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Виктория Козырь - редактор

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 о категориях для бронирования от мобилизации. Он заявил, что это право получили стоматологи и протезисты, однако впоследствии оказалось, что нардеп перепутал ортезиста с ортодонтом.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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"Добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техники и тому подобное", — отметил нардеп.

Также среди других изменений является то, что работники критически важных предприятий, которые являются военнообязанными и получили отсрочку от призыва на военную службу, должны получать ежемесячную заработную плату не менее 20 тысяч гривен в течение всего периода действия отсрочки.

Кроме того, все предприятия, имеющие статус критически важных по состоянию на 1 декабря 2024 года, сохраняют его до 28 февраля 2025 года. До этого срока органы власти должны разработать обновленные критерии для определения статуса критически важных предприятий.

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Пост Федиенко Фото: скриншот

Нардеп перепутал ортезиста с ортодонтом

Ряд СМИ пишут, что Федиенко перепутал ортезиста с ортодонтом, поэтому стоматологов в Украине не будут бронировать.

В постановлении Кабмина указано, что речь идет о протезистах-ортезистах, техниках-протезистах-ортезистах, инженерах-технологах-протезистах, инженерах-протезистах, механиках протезно-ортопедических изделий, но не зубных.

Отметим, что протезисты-ортезисты — это специалисты, которые специализируются на изготовлении протезов и ортезов, предназначенных для поддержки или фиксации отдельных частей тела.

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Пост об ошибке нардепа. Фото: скриншот

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине вступят в силу изменения в порядке бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий.

Также Новини.LIVE объяснили, какие предприятия вправе бронировать 100% своих работников и какие условия необходимо выполнить для этого.

Кабинет министров Украина нардепы мобилизация бронирование стоматолог

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