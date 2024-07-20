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В Івано-Франківську мобілізували чоловіка непризовного віку — він подав до суду

20 липня 2024 07:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізували чоловіка немобілізаційного віку — він подав до суду і програв справу
Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Івано-Франківську працівники Територіального центру комплектування мобілізували чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку — 27 років (до ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку). Той подав позов до суду, вимагаючи визнати протиправними дії ТЦК, скасувати рішення про мобілізацію та визнати протиправною постанову ВЛК. 

Про це повідомляє Судово-юридична газета в неділю, 14 липня.

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Деталі справи

За словами чоловіка, він в листопаді 2021 року пройшов ВЛК, яка визнала його непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Повторний огляд у нього мав бути аж 2026 року.

У січні цьогоріч чоловіка зупинили працівники ТЦК і він поїхав до Центру комплектування. Після прибуття він "частково пройшов" ВЛК. Також ніякої повістки йому не вручали.

На момент мобілізації чоловік не досяг 27 років і вважав, що може бути призваний лише за добровільною згодою або у випадку підписання контракту.

Натомість у ТЦК роз'яснили, що чоловік з листопада 2021 року був визнаний непридатним до служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний час і зарахований до запасу як військовозобов'язаний. Він не мав права на відстрочку, тому підлягав мобілізації. Згідно із законом, під час мобілізації призиваються всі військовозобов'язані, які перебувають у запасі. Аргумент чоловіка про недосягнення 27-річного віку є необґрунтованим, оскільки він має статус військовозобов'язаного. 

"Дії ТЦК щодо мобілізації позивача, як особи котра не досягла 27 річного віку, є правомірними, оскільки вчинені відповідачем дії відносно позивача стосуються його статусу військовозобов`язаного, а не призовника", — наголосили в суді.

Таким чином суд відмовив чоловіку в задоволенні позову.

Судові рішення щодо інших справ

Нагадаємо, що в Чернівцях засудили військового, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.

Своєю чергою в Миколаївській області морський піхотинець не виконав наказ командира під час боїв у населеному пункті Кринки, що на лівому березі Херсонської області. Відомо, як його покарав суд.

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