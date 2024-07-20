Мобилизовали мужчину немобилизационного возраста — он подал в суд и проиграл дело

Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот

В Ивано-Франковске работники Территориального центра комплектования мобилизовали мужчину, не достигшего мобилизационного возраста — 27 лет (до принятия решения о снижении мобилизационного возраста). Тот подал иск в суд, требуя признать противоправными действия ТЦК, упразднить решение о мобилизации и признать противоправным постановление ВВК.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета в воскресенье, 14 июля.

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Детали дела

По словам мужчины, он в ноябре 2021 года прошел ВВК, которая сочла его непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Повторный осмотр у него должен быть в 2026 году.

В январе этого года мужчину остановили работники ТЦК и он поехал в Центр комплектования, а по прибытии "частично прошел" ВВК. Также никакой повестки ему не вручали.

К моменту мобилизации мужчина не достиг 27 лет и считал, что может быть призван только по добровольному согласию или в случае подписания контракта.

В ТЦК разъяснили, что мужчина с ноября 2021 года был признан непригодным к службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время и зачислен в запас как военнообязанный. Он не имел права на отсрочку, поэтому подлежал мобилизации. По закону во время мобилизации призываются все находящиеся в запасе военнообязанные. Аргумент мужчины о недостижении 27-летнего возраста необоснован, поскольку он имеет статус военнообязанного.

"Действия ТЦК по мобилизации истца как лица, не достигшего 27-летнего возраста, правомерны, поскольку совершенные ответчиком действия в отношении истца касаются его статуса военнообязанного, а не призывника", — отметили в суде.

Таким образом, суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

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