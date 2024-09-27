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У ЄС повідомили, чи вертатимуть ухилянтів в Україну

27 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У ЄС пояснили, чому не повертатимуть військовозобов'язаних українців додому примусово
Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Фото: newseu.cgtn.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Європейському Союзі вважають неможливим примусове повернення біженців призовного віку в Україну. Водночас, тим, хто вирішить повернутися на Батьківщину добровільно, надаватимуть підтримку. 

Про це 19 вересня в інтерв'ю для Радіо Свобода повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

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Ілва Йоганссон зазначила, що Євросоюз не планує розділяти переселенців з України за статтю, віком чи статусом військовозобов'язаних, адже це неможливо, згідно із Директивою про тимчасовий захист — документом, який регулює статус українських біженців в ЄС. Примусово нікого не видворятимуть, однак тим, хто захоче повернутися добровільно, допомагатимуть. 

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговорюємо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", — наголосила Йоганссон.

Нагадаємо, в Ірландії можуть скоротити виплати українським біженцям. Після початку повномасштабного вторгнення тимчасовий прихисток у цій країні знайшли понад 107 тисяч громадян України.

Також ми повідомляли, що з 1 жовтня в Польщі внесуть зміни до державної програми соціальної допомоги. Планують скасувати деякі додаткові виплати для дітей українських біженців.

Європейський союз Єврокомісія Україна біженці ухилянти

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