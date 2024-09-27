В ЕС объяснили, почему не будут возвращать военнообязанных украинцев домой принудительно

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Фото: newseu.cgtn.com

В Европейском Союзе считают невозможным принудительный возврат беженцев призывного возраста в Украину. В то же время, тем, кто решит вернуться на Родину добровольно, будут оказывать поддержку.

Об этом 19 сентября в интервью для Радио Свобода сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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Ильва Йоханссон отметила, что Евросоюз не планирует разделять переселенцев из Украины по полу, возрасту или статусу военнообязанных, ведь это невозможно, согласно Директиве о временной защите — документу, регулирующему статус украинских беженцев в ЕС. Принудительно никого выдворять не будут, однако тем, кто захочет вернуться добровольно, помогут.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсуждаем с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", — подчеркнула Йоханссон.

Напомним, в Ирландии могут сократить выплаты украинским беженцам. После начала полномасштабного вторжения временное убежище в этой стране нашли более 107 тысяч граждан Украины.

Также мы сообщали, что с 1 октября в Польше внесут изменения в государственную программу социальной помощи. Планируют отменить некоторые дополнительные выплаты для детей украинских беженцев.