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У яких приміщеннях розгортають стабілізаційні пункти — розповідь військового

4 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У яких приміщеннях розгортають стабілізаційні пункти — розповідь військового
У стабілізаційному пункті. Фото: Donbass Frontliner
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Стабілізаційні пункти розгортають або у якихось будівлях, які є зручними для такої роботи, або у великих військових наметах. Втім, у деяких моментах стабпункти є недоцільними, бо госпіталь розташований настільки близько до зони бойових дій, що евакуювати пораненого простіше і зручніше відвезти прямо туди.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Де облаштовують стабілізаційні пункти

Зазвичай для відкриття стабілізаційних пунктів використовують якусь будівлю чи великі військові намети.

"Обов’язково з хорошим підвалом, адже стабпункти є ласою ціллю для ворожих керованих авіаційних бомб", — пояснив Козятинський.

Іноді медичні  служби замість розгортання власних стабілізаційних пунктів використовують уже наявні в тому чи іншому секторі. Йдеться, зокрема, про "Легіон" чи 3ОШБр.

Чи доцільним взагалі є відкриття стабпунктів

Стабілізаційні пункти можуть бути різними за площею і обладнанням, деякі з них загалом майже не відрізняються за своїм функціоналом від госпіталів.

Втім, у деяких ситуаціях розгортання стабілізаційних пунктів є недоцільним.

"Часто цивільний госпіталь знаходиться достатньо близько, щоб медевак міг везти поранених напряму туди", — зазначив Козятинський.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.

ЗСУ
евакуація
медики
війна в Україні
поранення

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