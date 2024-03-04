У яких приміщеннях розгортають стабілізаційні пункти — розповідь військового

У стабілізаційному пункті. Фото: Donbass Frontliner

Стабілізаційні пункти розгортають або у якихось будівлях, які є зручними для такої роботи, або у великих військових наметах. Втім, у деяких моментах стабпункти є недоцільними, бо госпіталь розташований настільки близько до зони бойових дій, що евакуювати пораненого простіше і зручніше відвезти прямо туди.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Де облаштовують стабілізаційні пункти

Зазвичай для відкриття стабілізаційних пунктів використовують якусь будівлю чи великі військові намети.

"Обов’язково з хорошим підвалом, адже стабпункти є ласою ціллю для ворожих керованих авіаційних бомб", — пояснив Козятинський.

Іноді медичні служби замість розгортання власних стабілізаційних пунктів використовують уже наявні в тому чи іншому секторі. Йдеться, зокрема, про "Легіон" чи 3ОШБр.

Чи доцільним взагалі є відкриття стабпунктів

Стабілізаційні пункти можуть бути різними за площею і обладнанням, деякі з них загалом майже не відрізняються за своїм функціоналом від госпіталів.

Втім, у деяких ситуаціях розгортання стабілізаційних пунктів є недоцільним.

"Часто цивільний госпіталь знаходиться достатньо близько, щоб медевак міг везти поранених напряму туди", — зазначив Козятинський.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.