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В каких помещениях разворачивают стабилизационные пункты — рассказ военного

4 марта 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
В каких помещениях разворачивают стабилизационные пункты — рассказ военного
В стабилизационном пункте. Фото: Donbass Frontliner
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Стабилизационные пункты разворачивают либо в каких-то зданиях, удобных для такой работы, либо в больших военных палатках. Впрочем, в некоторых моментах стабпункты нецелесообразны, потому что госпиталь расположен настолько близко к зоне боевых действий, что эвакуировать раненого проще и удобнее, доставив прямо туда.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Где обустраивают стабилизационные пункты

Обычно для открытия стабилизационных пунктов используют какое-нибудь здание или большие военные палатки.

"Обязательно с хорошим подвалом, ведь стабпункты являются лакомой целью для вражеских управляемых авиационных бомб", — пояснил Козятинский.

Иногда медицинские службы вместо развертывания собственных стабилизационных пунктов используют уже имеющиеся в том или ином секторе. Речь идет, в частности, о "Легионе" или 3ОШБр.

Целесообразно ли вообще открытие стабпунктов

Стабилизационные пункты могут быть разными по площади и оборудованию, некоторые из них почти не отличаются по своему функционалу от госпиталей.

Впрочем, в некоторых ситуациях развертывание стабилизационных пунктов нецелесообразно.

"Часто гражданский госпиталь находится достаточно близко, чтобы медевак мог везти раненых напрямую туда", — отметил Козятинский.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.

ВСУ
эвакуация
медики
война в Украине
ранение

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