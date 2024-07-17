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В Генштабе рассказали, сколько штрафов можно получить за несвоевременное обновление данных

17 июля 2024 02:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Генштабе рассказали о штрафах за несвоевременное обновление военно-учетных данных
Очередь в ЦПАУ. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За несвоевременное обновление данных в ТЦК нарушителю грозит наложение одного штрафа. Правда, это не касается повторных случаев нарушения законодательства.

Об этом в понедельник, 15 июля, рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Ирина Гарбуз.

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Представительница Генштаба отметила, что в случае единичного нарушения военнообязанному придется заплатить один штраф. За привлечение нарушителей к административной ответственности за необновление военно-учетных данных отвечают представители ТЦК и СП.

"Именно уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и уже подавать их на рассмотрение руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности", — сообщила Ирина Гарбуз.

Напомним, гражданам, которые во время обновления данных не указали фактический адрес своего местожительства или указали не соответствующие действительности данные, также грозит наказание. За нарушение правил военного учета им могут назначить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Также мы сообщали, когда начнут налагать штрафы за необновление военно-учетных данных. По словам юриста Владислава Дерия, ТЦК не должны штрафовать нарушителей, если могут найти информацию в государственных реестрах.

штрафы военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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