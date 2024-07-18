Військовий облік 2024 — кому прикордонники відмовили у виїзді з України

Прикордонниця перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ

Українські прикордонники не фіксують збільшення загальної кількості відмов чи інцидентів, які пов'язані з вимогою для чоловіків 18-60 років пред'являти військово-обліковий документ для виїзду з України. Водночас відмову у перетині кордону вже отримали 87 громадян.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" у четвер, 18 липня.

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"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документа в перший день нововведення отримали 87 громадян", — сказав він.

Водночас як додав Демченко, загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася, що свідчить про те, що більшість чоловіків свідомо підійшли до потреби мати при собі військово-облікові документи.

Пресофіцер також додав, що загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 особам, з яких 87-ом — через відсутність військово-облікового документа, а 16 липня загальна кількість відмов складала 220 осіб.

Нагадаємо, раніше на КПП у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника, але згодом був затриманий та переданий поліції.

Також Демченко заявив, що на кордонах Молдови та Румунії кількість спроб незаконного перетину практично однакова та є найбільшою, тоді як з іншими країнами — ситуація протилежна.