Военный учет 2024 года — кому пограничники отказали в выезде из страны

Пограничник проверяет документы. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинские пограничники не фиксируют увеличение общего количества отказов или инцидентов, связанных с требованием для мужчин 18-60 лет предъявлять военно-учетный документ для выезда из Украины. В то же время отказ в пересечении границы уже получили 87 граждан.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" в четверг, 18 июля.

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"Отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан", — сказал он.

В то же время, как добавил Демченко, общее количество отказов в пересечении границы по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось, что свидетельствует о том, что большинство мужчин сознательно подошли к необходимости иметь при себе военно-учетные документы.

Пресс-офицер также добавил, что общее количество отказов в среду, 17 июля, было почти 255 человек, из которых 87 — из-за отсутствия военно-учетного документа, а 16 июля общее количество отказов составляло 220 человек.

Напомним, ранее на КПП в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника, но впоследствии был задержан и передан полиции.

Также Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково и является наибольшим, тогда как с другими странами ситуация противоположная.