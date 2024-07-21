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В приложении Резерв+ появится одна из наиболее ожидаемых функций

21 июля 2024 11:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - в Минобороны рассказали, как получить отсрочку онлайн
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В приложении Резерв+ в скором времени можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных у пользователей.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире Суспільного.

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В Минобороны отмечают, что отсрочку можно будет получить автоматически, без визита в Центры комплектования. Но в некоторых случаях все же нужно будет обращаться в ТЦК.

По словам Черногоренко, через приложение отсрочку от призыва смогут получить, в частности, студенты или многодетные отцы.

"Эти данные уже есть у государства, в реестрах, в том или ином виде. Например, родственные связи. Связь между отцом, матерью и детьми есть в государственном реестре актов гражданского состояния", — сказала замминистра.

Она подчеркнула, что такая функция является одной из самых желанных у пользователей.

Ранее мы сообщали, что для оформления отсрочки от мобилизации невозможно использовать только военно-учетные данные гражданина, внесенные в мобильное приложение "Резерв+". В этой ситуации нужно иметь бумажный военный билет.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации, подавать документы на отсрочку повторно, после отрицательного решения комиссии, невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.

Минобороны ВСУ приложение армия личные данные мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные резерв

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