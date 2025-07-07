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У Дії зʼявилися нові можливості для ветеранів — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 16:58
У Дії запустили сервіс Ветеран Pro — що додали
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на презентації Ветеран Pro. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У "Дії" зʼявилися нові можливості для ветеранів. У застосунок впровадили цифрову екосистему Ветеран Pro.

Новини.LIVE побували на презентації Ветеран Pro у понеділок, 7 липня.

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Можливості для ветеранів у "Дії"

Заступник профільного міністра Олег Шиманський у коментарі Новини.LIVE розповів, що багато є сервісів для ветеранів, які надаються урядом, в громадах та в областях. За його словами, часто ветеранам потрібна допомога для того, аби зорієнтуватися в різних можливостях, які їм надаються.

"Міністерство ветеранів і уряд фінансують так званих фахівців з супроводу, які в громадах працюють і допомагають ветеранам. Коли ветеран повертається, то не завжди очевидно, де такий фахівець може знаходитися, тому ми вирішили зробити можливість пошуку фахівців, а також й оцінки якості обслуговування", — каже Шиманський.

З фахівцями можна буде звʼязатися телефоном або по електронній адресі. Відомо, що вони будуть проходити навчання, аби краще розуміти потреби ветеранів та комунікувати з ними. Загалом їх повинно бути близько 2 тисяч. 

Наразі в Україні понад мільйон ветеранів. Більшість із них не має фізичної змоги чи потреби особисто ходити до держустанов. 

Крім того, уряд працює над створенням нової системи під назвою "Шлях пораненого" — це покроковий алгоритм допомоги для військових, які зазнали поранень у бою.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, хто з українських захисників може отримати державне житло у 2025 році.

Крім того, ветерани вже можуть підготуватися до отримання земельної ділянки після завершення воєнного стану в Україні.

війна українці Україна ветерани Дія
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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