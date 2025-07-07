В Дії запустили сервис Ветеран Pro — что добавили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на презентации Ветеран Pro. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В "Дії" появились новые возможности для ветеранов. В приложение внедрили цифровую экосистему Ветеран Pro.

Новини.LIVE побывали на презентации Ветеран Pro в понедельник, 7 июля.

Реклама

Читайте также:

Возможности для ветеранов в "Дії"

Заместитель профильного министра Олег Шиманский в комментарии Новини.LIVE рассказал, что есть много сервисов для ветеранов, которые предоставляются правительством, в громадах и в областях. По его словам, часто ветеранам нужна помощь для того, чтобы сориентироваться в различных возможностях, которые им предоставляются.

"Министерство ветеранов и правительство финансируют так называемых специалистов по сопровождению, которые в громадах работают и помогают ветеранам. Когда ветеран возвращается, то не всегда очевидно, где такой специалист может находиться, поэтому мы решили сделать возможность поиска специалистов, а также оценки качества обслуживания", — говорит Шиманский.

Со специалистами можно будет связаться по телефону или по электронному адресу. Известно, что они будут проходить обучение, чтобы лучше понимать потребности ветеранов и коммуницировать с ними. Всего их должно быть около 2 тысяч.

Сейчас в Украине более миллиона ветеранов. Большинство из них не имеет физической возможности или необходимости лично ходить в госучреждения.

Кроме того, правительство работает над созданием новой системы под названием "Шлях пораненого" — это пошаговый алгоритм помощи для военных, получивших ранения в бою.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, кто из украинских защитников может получить государственное жилье в 2025 году.

Кроме того, ветераны уже могут подготовиться к получению земельного участка после завершения военного положения в Украине.